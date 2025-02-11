Μόρφου Νεόφυτος: «Οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἐνέργειες τῶν ἀνθρώπων» (06.02.2025, Πάφος)

Ἡ ΜΒ΄ (42η) Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων» μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, μὲ θέμα «Οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἐνέργειες τῶν ἀνθρώπων» πραγματοποιήθηκε στὶς 6 Φεβρουαρίου, 2025 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ Παύλου στὴν Πάφο στὸ πλαίσιο τῆς σειρᾶς ὁμιλιῶν «Ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικῆς Παραδόσεως», ποὺ διοργανώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πάφου.