Μόρφου Νεόφυτος: «Οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἐνέργειες τῶν ἀνθρώπων» (06.02.2025, Πάφος)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ἡ ΜΒ΄ (42η) Πνευματικὴ Σύναξη Διαλόγου «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων» μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, μὲ θέμα «Οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ ἐνέργειες τῶν ἀνθρώπων» πραγματοποιήθηκε στὶς 6 Φεβρουαρίου, 2025 στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλων Βαρνάβα καὶ Παύλου στὴν Πάφο στὸ πλαίσιο τῆς σειρᾶς ὁμιλιῶν «Ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικῆς Παραδόσεως», ποὺ διοργανώνει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Πάφου.