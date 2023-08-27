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WARNING FROM PATRIOT NURSE!-
EARTH SHAKING NEWS
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266 views • 08/27/2023

EVERY DAY NOW THE NEWS GETS MORE INSANE! I'M STILL AMAZED PEOPLE ARE MORE INTERESTED IN ENTERTAINMENT RATHER THAN REALIZE AMERICA IS ROUTING AT ITS VERY CORE NOW. ONE WOULD THINK THE EXPLOSION PRICE RISE OF EVERYTHING WOULD WAKE HIM OR HER UP. IT'S TO THE POINT NOW IF ONE DOESN'T HAVE A GUN TO PROTECT THEM AND THEIR LOVED LNES THEY WILL BE MURDERED IN SHORT ORDER. PATRIOT NURSE EXPOSES THE INSANITY AMERICA IS NOW GOING THROUGH. WE CAN'T TRUST THE MSM CIA MEDIA, THE LYING POLITICIANS OR THE FAKE MEGA PREACHERS NOW. CORPORATE LEADERS ARE ALSO PART OF THIS SCHAM AND THEY DO CONTROL AMERICAS CORRUPT GOVERNMENT. I HOPE AND PRAY YOU'VE HEADED THE WARNINGS AT MY CHANNEL AND REALIZE THE STOCK MARKET COULD FLIP AT ANY MOMENT. WHEN IT DOES YOU'LL LOOSE EVERYTHING IN YOUR BANK ACCOUNT. WAKEUP OR BECOME HISTORY IN THE VERY NEAR FUTURE...

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