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INSIDERS CONFESS UFO'S ARE REAL!
EARTH SHAKING NEWS
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38 views • 08/22/2023

INSIDERS CONFESS UFO'S ARE REAL! THIS PROVES OUR FASCIST GOVERNMENT HAS LIED TO US FROM BIRTH. A PERSON WOULD HAVE TO BE INSANE TO BELIEVE ANYTHING OUR LEADERS SAY TO US NOW. IT'S TIME TO DO REAL RESEARCH AND STOP LISTENING TO ANYNOW. THE WORLD HAS GONE INSANE AND NO ONE CANBE TRUSTED ANYMORE. PREP, PRAY AND STAY OUT OF THE WAY. THE NAZI GOVERNMENT SAID WE'RE GOING TO BE LOCKED DOWN AROUND 9/11. GET RIGHT WITH ALMIGHTY GOD! THIS IS THE ONLY THING THAT CAN SAVE YOU NOW. YESHUA/JESUS IS THE WAY, TRUTH AND LIFE AND THERE'S NO ONE ELSE WHO CAN SAVE OUR RECHED SOULS...WAKEUP!

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