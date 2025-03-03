Ιδρύματα διαφθοράς και καταστροφής του Ελληνικού Έθνους. 28-2-2025

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών, Ανδρέας Πετρόπουλος, μέσα από την παρουσίαση του, αποκαλύπτει τα ιδρύματα που στοχεύουν στην υπονόμευση του Ελληνικού Έθνους. Εστιάζει στον ρόλο τους στη διαφθορά, την προώθηση ξένων συμφερόντων και την αποδόμηση των παραδοσιακών αξιών. Αναλύει πώς αυτά τα ιδρύματα, συχνά χρηματοδοτούμενα από αμερικανικές και διεθνείς πηγές (όπως η USAid), διεισδύουν στην ελληνική κοινωνία, επηρεάζουν την πολιτική και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη με στόχο την υποταγή της Ελλάδας σε μια νέα τάξη πραγμάτων. Τέλος, αναφέρεται στην μεγαλειώδη εκδήλωση για τα θύματα των Τεμπών, και καλεί σε εθνική αφύπνιση και αντίσταση.