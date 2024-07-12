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Загадки древнего Египта | Запретные темы истории | Тайны семи пирамид | Андрей Скляров
LabaiRimtiReikalai
LabaiRimtiReikalai
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4 views • 10 months ago

Фильм «Загадки Древнего Египта» создан на базе уникального материала, снятого в ходе нескольких экспедиций, и основан на фактах и гипотезах, которые умышленно замалчиваются академической наукой, поскольку грозят обрушить привычную картину далекого прошлого человечества. Целый ряд объектов закрыт для широкого доступа, а съемки их запрещены. Поэтому многое зрители увидят впервые.

Создатели фильма решили полагаться не на ту или иную теорию, а только на реальные факты, логику и здравый смысл. Такой подход неумолимо приводит к выводу, что на земле Египта за тысячи лет до первых фараонов существовала очень высоко развитая цивилизация, которая превосходила по своим знаниям и технологиям не только примитивное общество древних египтян, но и современное человечество. Представителей этой цивилизации сами древние египтяне называли богами.
Год: 2005
Страна: Россия
Жанр: Документальный
Режиссер: Константин Шишкин, Андрей Скляров
Сценарий: Андрей Скляров

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historydocumentaryandrey skliarov
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