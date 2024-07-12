Загадки древнего Египта | Запретные темы истории | Тайны семи пирамид | Андрей Скляров

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Фильм «Загадки Древнего Египта» создан на базе уникального материала, снятого в ходе нескольких экспедиций, и основан на фактах и гипотезах, которые умышленно замалчиваются академической наукой, поскольку грозят обрушить привычную картину далекого прошлого человечества. Целый ряд объектов закрыт для широкого доступа, а съемки их запрещены. Поэтому многое зрители увидят впервые.
Создатели фильма решили полагаться не на ту или иную теорию, а только на реальные факты, логику и здравый смысл. Такой подход неумолимо приводит к выводу, что на земле Египта за тысячи лет до первых фараонов существовала очень высоко развитая цивилизация, которая превосходила по своим знаниям и технологиям не только примитивное общество древних египтян, но и современное человечество. Представителей этой цивилизации сами древние египтяне называли богами.
Год: 2005
Страна: Россия
Жанр: Документальный
Режиссер: Константин Шишкин, Андрей Скляров
Сценарий: Андрей Скляров