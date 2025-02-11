Denkwerk 9

- Warum gelten die Ereignisse in Frankreich nicht für Deutschland?

- Die Schlüsselelemente der 1871 Verfassung als tragfähige Plattform eines modernen Staates

- Was sind die beiden wichtigsten Aufgaben eines Staates?

- Warum kostet eine 1871 verfassungsmäße Verwaltung gerade mal 1/10 der heutigen Aufwendungen?

- Wie kommen wir wieder zu Verantwortung, Treue untereinander und Ehre in der Regierung?