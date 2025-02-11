Denkwerk 9

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
- Warum gelten die Ereignisse in Frankreich nicht für
Deutschland?
- Die Schlüsselelemente der 1871 Verfassung als tragfähige Plattform eines modernen Staates
- Was sind die beiden wichtigsten Aufgaben eines Staates?
- Warum kostet eine 1871 verfassungsmäße Verwaltung gerade mal 1/10 der heutigen Aufwendungen?
- Wie kommen wir wieder zu Verantwortung, Treue untereinander und Ehre in der Regierung?