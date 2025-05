Dr. Jeff Myers - What BENEFIT Does Christianity Provide? Facts and Statistics | Flyover Clips

TO WATCH ALL FLYOVER CONTENT: www.flyover.live









TO WATCH ALL FLYOVER CLIPS -

https://flyover.live/media/series/hxk7rym/flyover-clips









Watch FULL Interview: https://rumble.com/v4epj5u-can-you-defend-your-faith-christianity.-pro-life.-conservative-beliefs.-dr..html









Dr. Jeff Myers

WEBSITE: www.summit.org

BOOK: https://www.summit.org/books-media/truth-changes-everything-book/









SPONSORS FOR TODAY’S VIDEO

► ReAwaken America- text the word EVENTS to 40509

(Message and data rates may apply. Terms/privacy: 40509-info.com)

► Kirk Elliott PHD - http://FlyoverGold.com

► My Pillow - https://MyPillow.com/Flyover

► Z-Stack - https://flyoverhealth.com

► Dr. Jason Dean (BraveTV) - https://parakiller.com

► Patriot Mobile - www.patriotmobile.com/flyover









Want to help spread the Wake Up • Speak Up • Show Up -

https://shop.flyoverconservatives.com/

-------------------------------------------

Follow our Social Media so we can be best friends

💬Telegram: https://t.me/FlyoverConservatives

🐦Twitter: https://twitter.com/davidmwhited

🏘FB Community: https://www.facebook.com/groups/flyoverconservatives

📱FB Page: https://www.facebook.com/flyoverconservatives

📸Instagram: https://www.instagram.com/flyoverconservatives/

🧑‍💻Website: https://flyoverconservatives.com









► ALL LINKS: https://sociatap.com/FlyoverConservatives

-------------------------------------------

► Sign Up For Our Newsletter! -https://bit.ly/flyovernewsletter









► Support Flyover Direc





Content Managed by ContentSafe.co

CSID: 4590825138215564