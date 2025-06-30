BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Kit A/V con microcamera spia senza fili e ricevitore DVR
endoacustica
endoacustica
10 views • 2 months ago

🎥🕵️‍♂️ Kit A/V con microcamera spia senza fili e ricevitore DVR 🔋📡

Massima mobilità, registrazione discreta e qualità garantita!


👕 Facilmente indossabile (mod. T101B) per operazioni in movimento

📸 Ampissimo angolo di ripresa (mod. T101W) per non perdere nulla

📶 Alta potenza RF @50mW per trasmissioni stabili

🔋 Batteria ricaricabile, lunga autonomia

🖥️ Monitor con DVR integrato per registrazioni immediate e sicure


Perfetto per agenti sotto copertura, sorveglianza mobile e operazioni riservate.


#microcamera #spia #kitAV #sorveglianza #DVR #wireless 🔍🎬📲

https://www.endoacustica.com/kit-microtelecamera-spia-senza-fili.php

