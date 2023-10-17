BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

1 MILLION ILLEGALS TO FLOOD AMERICA A MONTH NOW!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
74 views • 10/17/2023

THERE'S NO DOUBT NOW THE SATANIC ELITE ARE TRANSFORMING AMERICA INTO A MUSLIM AS TRAITOR OBAMA DECLARED ONCE. THIS IS THE EVIL CHANGE HE WAS REFERRING TO. A MUSLIM TERRORIST ARMY IS ALREADY IN AMERICA NOW. IN MY OPINION THEY WILLBE UNLEASHED TO MURDER ALL AMERICANS. THEY WILL BE ARMED BY OUR TRAITOR GOVERNMENT AS A HOLOCAUST. THIS IS WHY ITS A NECESSITY TO HAVE AS MANY GINS AND AMMO AS POSSIBLE. THESE EVIL BASTARDS WILL HAVE NO MERCY ON US. YOU BETTER BE READY TO FIGHT TO THE DEATH IF WE'RE NOT RAPTURED OUT OF HERE. WAKEUP BECAUSE SHEER HELL HAS ARRIVED IN AMERICA...OUR DAYS ARE NUMBERED...

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy