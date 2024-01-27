ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φεβ 2024 : ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΚΝΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΟΜΟΦΥ(ΛΟΦΙ)ΛΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ https://ugetube.com/watch/8TBDNkPUpf2TMpn , https://rumble.com/v49nuji-rally-against-the-bill-on-marriage-and-adoption-of-the-sodomists.html .
«ΓΕΝ. 1 ,26 ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ». «ΓΕΝ. 1,27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ»... ΟΧΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ.
ΓΙΑΤΙ «Α ΚΟΡ. 6,19 ΤΟ ΣΩΜΑ ΥΜΩΝ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ».
ΓΕΝ. 19,24 ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΡΕΞΕΝ ΕΠΙ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΘΕΙΟΝ, ΚΑΙ ΠΥΡ ΠΑΡΑ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΕΝ. 19,25 ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΑΥΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΧΩΡΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΠΟΛΕΣΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΑ ΕΚ ΤΗΣ ΓΗΣ.
«Ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, η ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ, ο ΙΝΚΑ, καί άλλα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών, με αφορμή την επιστημονικά απαράδεκτη, αντεθνική και αντορθόδοξη απόφαση της κυβέρνησης να φέρει στη Βουλή σχέδιο νόμου που προβλέπει τον «γάμο» των ομοφυλοφίλων και το «δικαίωμά» τους στην υιοθεσία, δηλώνουν εξαρχής τη σταθερή τους αντίθεση και εκφράζουν έντονη αποδοκιμασία. Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου του Πρωθυπουργού, προτείνεται στα πλαίσια της ίσης αντιμετώπισης εκ μέρους της πολιτείας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των παιδιών που ήδη έχουν αναλάβει, νόμος όμως που δεν επιβάλλεται ούτε από το ποσοστό των συμπολιτών μας που συμφωνούν με την κίνηση αυτή, αλλά ούτε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου, επειδή τέτοια σχέδια νόμου διαλύουν τον ιερό θεσμο της οικογενείας και δεν αντιμετωπίζονται από τον καναπέ, προσκαλείσθε όλοι στο Συλλαλητήριο τήν Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, ώρα 3μμ, στο Σύνταγμα για να εκφράσουμε την απέχθεια μας προς το κατάπτυστο αυτό νομοσχέδιο. ΠΗΓΗ: https://youtu.be/SVXj2j7DADI ».
Ο ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΠΡΩΚΤΟΛΑΓΝΟΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΖΑΝΕΤ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΕΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ... ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑΣ; https://rumble.com/v4996hb-the-archisodomist-pedophile-proctolagnos-jannet.html , https://www.brighteon.com/6812f9b7-8cd8-4191-ad4f-ee159344d771 , https://ugetube.com/watch/VS2DxixzIx3fMeS . ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://www.tiktok.com/@ethniki_parodia/video/7169911830939208966 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ: https://www.triklopodia.gr/μια-σκεπτομενη-ελληνιδα-οταν-δειτε-το/ , https://www.triklopodia.gr/πρωκτoς-o-παράγοντας-θεσμοθέτησης-νόμω/ .
ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΟΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΙΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΨΕΥΤΟΓΟΝΕΙΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v486bo9-pedophilia-and-child-rape-is-the-teaching-of-sodomy-to-children.html , https://www.brighteon.com/096a87a0-51ed-4701-b44e-28006416638e , https://ugetube.com/watch/IR8dV2uPyi4ZXRX .
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΤΟΝ «ΑΝΤΙΟΜΟΦΟΒΙΚΟ» ΑΡΧΙΣΟΔΟΜΙΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑ Ο ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v47t8et-antichrist-sodomite-goverment-of-greece.html , https://ugetube.com/watch/vbc7seElw9LAnc1 , https://www.brighteon.com/b1245785-4df5-433f-949b-a0e744351266 . ΚΑΙ ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ; Α ΚΟΡ. 6,19 ΤΟ ΣΩΜΑ ΥΜΩΝ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΝ.
ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ; Ή ΓΟΝΕΑ 1 ΚΑΙ 2 ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΣΤΟ ΣΟΔΟΜΟΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ; ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΘΕΙΟ “GEORGE” MADE IN USA (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v48cagr-father-and-mother-i-love-you-or-parent-1-and-2-love-you-sodomists.html , https://www.brighteon.com/c0a550b8-19d3-4285-9256-2405789ad0a7 , https://ugetube.com/watch/2oAOsEq5X3zaFub .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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