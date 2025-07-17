Toluca Remonta y América Arrasa 🔥 | ¡Choque Final por el Campeón de Campeones 2025!

La Jornada 2 del Apertura 2025 de la Liga MX dejó grandes emociones: América venció a Xolos de Tijuana y Toluca remontó espectacularmente ante Santos Laguna con suplentes. Ambos equipos se preparan para un gran duelo este domingo en California por el título del Campeón de Campeones. ¿Quién se quedará con la gloria?





📍 Partidos destacados:

América 🦅 vs. Xolos

Toluca 🔴 vs. Santos Laguna

🎯 Campeón de Campeones 2025: América vs. Toluca

