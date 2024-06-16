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B.I.G. Interview с производителем Симбионтов Кутушова
Boris Grinblat
Boris Grinblat
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74 views • 11 months ago

Эфир с Генеральным директором  производителя Симбионтов Кутушова -Екатериной Паршиной.

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Предыдущие выпуски B.I.G. Interview:

§  B.I.G. Interview с Натальей Сорокиной. Рак кишечника 3 ст с метастазами https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-rak-kishechnika-3-st/

§  B.I.G. Interview о метабиотике x-code https://medalternativa.info/our/big-interview-o-metabiotike-x-code/

§  B.I.G. Interview с Александром Лукинским о его Авторской методике «Отражение» https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-lukinskim/

§  B.I.G. Interview с Мамой Евы, победившей опухоль мозга https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-mamoy-evy/

 

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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся информацией, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Лечение - это исключительно ваш выбор. Авторы и сотрудники МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления\отказа от употребления каких-либо препаратов или применения\отказа от применения процедур, описанных выше. Помните, что самолечение может быть опасно!

 

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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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