Prefixo - Rádio 99 FM 99,9 MHz - Belém - PA (2006) | Enciclopédia do Rádio
Libertar_09
Libertar_09
4 views • 6 months ago

Meus Outros Canais:

Linktree: https://linktr.ee/gab_figueiro

Rumble: https://rumble.com/user/gabfigueiro

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCx2Q5RBUONYO5A7vYxVOZ2w

COS.TV: https://cos.tv/channel/33700942577575936

MGTOWTV: https://www.mgtow.tv/@gabfigueiro

Bitchute: https://www.bitchute.com/channel/d254x5zSWGQo/

Odysee: https://odysee.com/@Libertar_09:7

Chainflix: https://www.chainflix.net/channel/29870/

Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/gabfigueiro

Gan Jing World: https://www.ganjingworld.com/s/3gQe1ogXA6

Fruitlab: https://fruitlab.com/gabfigueiro

StoryFire: https://storyfire.com/user/axn4fb1lmv0sttb

Dailymotion: https://dailymotion.com/gab_figueiro

gleev: https://gleev.xyz/channel/62487

Vimeo: https://vimeo.com/gabfigueiro


Título Original: Prefixo - Rádio 99 FM 99,9 MHz - Belém - PA (2006)

Publicado em YT, 26 de Agosto de 2017

Créditos: 99 FM, Enciclopédia do Rádio

Publicação Original: https://www.youtube.com/watch?v=cn8UPb8rmnc


Descrição Original do Autor:


24 880 vues 24 août 2017

Em 2021, uma nova versão da clássica vinheta de prefixo foi lançada, e está revezando com esta do vídeo nos intervalos da programação da 99.

Colaborou: Rui Guilherme Filho


Se você tem uma gravação de rádio e quer mandar para nós, envie para o seguinte email:

[email protected].

Aceitamos formatos MP3, WAV e M4A.


Inscrevam-se em nosso canal e acompanhem toda semana gravações inéditas do rádio brasileiro e mundial!

Até a próxima!

Keywords
radiorbaparabelemvinheta99 fmgrupo rbarede brasil amazoniasucesso em 1 lugarrui guilherme filho
