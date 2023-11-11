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JFK COP ROGER CRAIG SHOCKING CONFESSION! VERY SAD!.
EARTH SHAKING NEWS
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160 views • 11/11/2023

DALLAS COP ROGER CRAIG IS A HERO IN MY OPINION! I CORRESPONDED WAS HIS DAUGHTER A FEW YEARS AGO AND SHE RESENTED HIM BECAUSE HE WAS NEVER AROUND AND SAID HE PROBABLY TOOK HIS LIFE. SHE DIDN'T KNOW FOR SURE AND ONLY SAID OUT HATRED FOR HER FATHER. ROGER PUT HIS LIFE ON THE LINE MORE THAN ONCE TO GET THE TRUTH OUT TO THE PUBLIC. UNFORTUNATELY, THE EVIL BASTARDS CONTROLLING THE JFK ASSASSINATION SILENCED ROGER LIKE THEY DID TO HUNDREDS OF OTHER WITNESSES TO HIDE THE TRUTH FROM THE AMERICAN PEOPLE. IF THESE INSANE POWERFUL PEOPLE CAN'T DESTROY A PERSONS CREDITABILITY THEY WILL DO THE NEXT BEST THING AND HAVE THEM MURDERED. THIS IS WHY WHEN THE AMERICAN PEOPLE DIDN'T RISE UP AND TAKE AMERICA BACK WE LOST THIS COUNTRY. NOW SHEER EVIL CONTROLS AMERICA AND IT'S TOO LATE TO DO A DAMN THING ABOUT IT. YOU BETTER WAKEUP BECAUSE IF YOU GET IN THE SATANIC ELITES WAY THEY'LL HAVE NO PROBLEM MURDERING YOU EITHER...WAKEUP!

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