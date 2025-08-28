Юрий Нестеренко. Одинокий волк





Текст:

Когда затихают норы, и день обрывает бег,

И звезды глядят на горы, одетые в синий снег,

Когтями ветвей торчащих деревья грозят луне,

И я выхожу из чащи, ступая по целине.

И мне прикрывает спину заснеженный склон горы,

Внизу подо мной - долина, овчарни и конуры,

Все то, что необходимо двуногим: за срубом сруб,

И запах тепла и дыма сочится из дальних труб.

Вверху надо мной, в чащобе, в сплетенье густых теней,

В сырой земляной утробе, укрытой среди корней,

Оставившее на время за самок и дичь бои,

Спит серое злое племя, сородичи спят мои.

Что ж, грейте друг друга, братцы, в неласковый час зимы,

Но стоит троим собраться, чтоб "я" заменить на "мы" -

Защиты ли ради, корма, но всюду и навсегда

Лишь две существуют формы: есть стаи и есть стада.

Живой, как оно ни странно, есть просто будущий труп;

Возьмем, например, барана: шашлык, одетый в тулуп.

Однако, покуда с мехом не врозь еще потроха,

Жизнь стадной овцы, смех смехом, по-своему неплоха:

Пасись себе на просторе, не думая ни о чем,

Не знай, что защитник вскоре окажется палачом,

Зато он такой могучий, зато он хранит от бед,

На всякий несчастный случай готов у него ответ.

Под теплою кровлей хлева покойся в ненастный день,

Хоть вправо беги, хоть влево - докуда ведет плетень,

А лучше - беги туда же, куда впереди овца,

Собой украшай пейзажи и многим смягчай сердца.

Природа, однако, толком не может свести концы:

Бывает, рожденный волком имеет душу овцы.

Бывают и те, кто шкуру курчавую для игры

На волчью свою фигуру напялил лишь до поры.

Задумывал притвориться, стерпеть и собак, и ложь,

До времени покориться, но время пришло - и что ж?

Коварный сюрприз натуры не ведающим о том -

Опасность овечьей шкуры, срастающейся с хребтом!

А стая... Что значит стая? Исследуем без прикрас.

Мораль у нее простая - не с нами, так против нас.

И сила в ней есть, и твердость, и ровная поступь лап.

О стайная эта гордость! Пусть даже ты мал и слаб -

Ты наш, ты собрат, ты воин, ты вставший плечом к плечу!

Не можешь быть недоволен, без права на "не хочу".

Не пес, не пастух, не случай, но, свой до концов клыков,

Командует стаей лучший из лучших ее волков.

Верны и надежны фланги, едины порыв и пыл,

Однако, чем выше в ранге, тем хуже прикрыт твой тыл:

В семье малыши игривы, а в стае они молчат,

Но сверлят седой загривок шальные глаза волчат,

И нет вожаку пощады, когда промахнется он!

Ведь стая - она не стадо, щадить - не ее закон.

Но с детства я выбрал тропку от общей тропы вдали,

И мне задавали трепку, но выправить не могли.

"Ах, как это все некстати!" - вздыхает моя родня,

Но я не желаю - в стаде. И стая - не для меня.

Но я не желаю власти - своей или над собой,

Мне чужды восторги части, сливающейся с толпой.

Не часть и не половина - я целый, и в этом суть!

Мне горы прикроют спину, мне звезды укажут путь.

И я выхожу из круга, и я удаляюсь прочь.

Одна у меня подруга - холодная злая ночь.

Одна у меня морока - достойно встречать зарю.

Одна у меня дорога - которую сам торю.





2003