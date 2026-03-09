Cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án để đưa ra các cây cầu, nhà ga, cưỡi ngựa, tuyến đường vào khai thác đồng bộ theo hướng thông suốt, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy tối đa, tối ưu hoá hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc; Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các phụ trợ; hoàn thiện tốc độ cao của hệ thống chiến lược, gắn kết với các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.