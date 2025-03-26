TELEPATÍA CON 3 RESPIRACIONES, AUTOCONOCIMIENTO

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Las religiones del desierto, con poner a 'dios en el cielo', nos han alejado de nuestra propia divinidad, misma que está tan lejos como 3 respiraciones con relajación a ojos cerrados. No se requiere más y se invita a practicarla y entender que nuestro ser espiritual, lo que realmente somos, no está confinado por leyes físicas. Vea otros videos de interés en este canal: brighteon.com/channels/feriljor