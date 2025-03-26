TELEPATÍA CON 3 RESPIRACIONES, AUTOCONOCIMIENTO

Las religiones del desierto, con poner a 'dios en el cielo', nos han alejado de nuestra propia divinidad, misma que está tan lejos como 3 respiraciones con relajación a ojos cerrados. No se requiere más y se invita a practicarla y entender que nuestro ser espiritual, lo que realmente somos, no está confinado por leyes físicas. Vea otros videos de interés en este canal: brighteon.com/channels/feriljor