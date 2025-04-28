Indications of Denial – Physical Pain and How to Get Through It (Headaches, Allergies, Injuries), Emotional Pain, Addictions – Can I Be Addicted to Exercise, Meditation, Passions, Health Food?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FULL ORIGINAL:
20081012 The Human Soul - Denial Of The Soul
Cut:
18m55s - 32m11s
DIVINE TRUTH:
“IF I’M EXPERIENCING PHYSICAL PAIN IN MY BODY, THAT IS A BIG INDICATOR THAT I’M DENYING MY EMOTIONS. ANY PHYSICAL PAIN WHATSOEVER, ANY DISEASE, ANY SICKNESS, ANYTHING LIKE THAT IT’S AN INDICATOR STRAIGHT AWAY, I’M DENYING AN EMOTION RIGHT NOW, WHATEVER THAT EMOTION IS.”
@ 19m20s
“ANY PAIN = I AM DENYING SOMETHING. I AM WANTING TO SHUT DOWN SOMETHING AND MY BODY IS EXPRESSING IT IN PAIN.”
@ 22m05s
“IF YOU ARE ADDICTED TO ANYTHING, YOU ARE IN A DENIAL OF THE SOUL AND ANY DENIAL OF THE SOUL IS GOING TO STOP YOU BEING AT ONE WITH GOD.”
@ 27m25s
“OUR DENIAL ENSLAVES US.”
@ 32m07s