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EXPLOSION IN HOMELESSNESS HAS ARRIVED IN AMERICA!
EARTH SHAKING NEWS
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2172 views • 09/08/2023

IT SHOCKS ME TO KNOW THE AVERAGE AMERICAN PRETTY MUCH IGNORES THE MILLION PLUS HOMELESS AMERICANS NOW LIVING IN THE DIRTY STREETS OF AMERICA. UNKNOWINGLY, MOST AMERICANS WILL FIND THEMSELVES IN THESE DIRTY STREETS WHEN THE OCCULT ELITE FLIP THE STOCK MARKET BEFORE THE END OF 2023 IN MY OPINION. SEPT. OCT. IS WHEN THEY LIKE TO SHAKE UP THE MARKET AND SCREW MILLIONS OF PEOPLE AS PROVEN IN THE PAST. AMERICA IS A DEAD MAN WALKING AND IT'S ONLY A MATTER OF TIME BEFORE THE PULL THE RUG OUT FROM THE STOCK MARKET. I HOPE YOU'VE PREPPED, PRAYED AND ARMERD UP. WHATEVER THESE INSANE PEOPLE DO IT WILL BE EARTH SHAKING TO THE REST OF US. WAKEUP NOW OR YOU'LL BE A VICTIM...

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