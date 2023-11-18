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FALSE PROPHET JOYCE MEYER EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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159 views • 11/18/2023

THIS EVIL SATANIST DECLARES HE'S A LITTLE GOD. NOT ONLY THIS, JOYCE FLASHES SATANS OCCULT DEVIL SIGN WHICH MEANS SATAN IS HER GOD. SHE'S LIVES JUST AS ALL RICH AND POWERFUL MATERIALISTIC ENTITLED PEOPLE. YESHUA/JESUS NEVER LIVED LIKE THESE DISGUSTING FALSE PROPHETS DO. ONE OF JOYCES EMPLOYEES MURDERED HIS FAMILY SEVERAL YEARS AGO. JOYCE HAS HAD SO MANY FACE LIFTS SHE CAN HARDLY MOVE HER FACE NOW. SHE'S ENRICHED ALL HER FAMILY WITH EXPENSIVE HOMES AND CARS. JOYCE HAS HER REWARDS HERE WHICH MEANS SHE'S GOING STRAIGHT TO HELL WHEN SHE DRAWS HER LAST BREATH. KARMA WILL TAKE HER DOWN ONE WAY OR ANOTHER. WE'RE NOW IN THE TRIBULATION AND THE BIBLE WARNS A VEIL OF DELUSION HAS BEEN CAST OVER HUMANITY SO THEY WILL BELIEVE THE LIES COMING OUT OF THESE RELIGIOUS FALSE PROPHETS. PREP, ARMUP, PRAY AND STAY OUT OF THE WAY. SHEER HELL IS COMING TO THE WORLD SO BE PREPARED FOR THE WORST...WAKEUP!

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