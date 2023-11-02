30. Воспитание

Воспитывать на сказках –Иллюзии плодить,

Дай мир в реальных красках

И объясни, как жить.

Зло чаще без ответа

И чтоб его прижать,

Необходимо где-то

Его умнее стать.

Талантливый, достойный –

Не значит фаворит,

Богатый преспокойно

Его опередит.

Чтоб обогнать такого,

Таким же нужно быть

Иль отступить, иль много

Пахать, и фарт ловить,

И всё равно не выиграть

Иль выиграть, но с трудом,

Точней – победу вырвать

В бою неравном том.

Стыд, благородство, совесть

Средь плебса не в чести,

Нахрап, обман и подлость –

Их к статусу пути.

И мир, он не поможет,

Знай, миру всё равно,

Кто бьёт кого и гложет,

И что кому дано.

Найди же в реализме

Свой стиль и ремесло,

Чтоб на галёрку жизни

Тебя не занесло.

Разумность, хладнокровье,

Хороший вкус – комплект,

Что сохранит здоровье,

Демпфируя* эффект

От коллективных мнений,

Невзгод, дурных команд,

Насмешек, осуждений,

Сжимающих талант.

Понять пораньше надо,

Что жизнь – она твоя,

И что есть зло, что благо

Конкретно для тебя.

Коль выбрал ты в дилемме

Путь автора-творца,

Готовься все проблемы

От своего лица

Решать, и не бояться

Упасть и проиграть,

А также, может статься,

И первенство принять.

Поверхностные мысли

Создателю чужды́;

Дела со здравым смыслом

Ему дают плоды.





* Сглаживать, амортизировать; от нем. dämpfer – глушитель, амортизатор