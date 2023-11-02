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30. Воспитание
ZSpoetry
ZSpoetry
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13 views • 11/02/2023

Воспитывать на сказках –Иллюзии плодить,
Дай мир в реальных красках
И объясни, как жить.
Зло чаще без ответа
И чтоб его прижать,
Необходимо где-то
Его умнее стать.
Талантливый, достойный –
Не значит фаворит,
Богатый преспокойно
Его опередит.
Чтоб обогнать такого,
Таким же нужно быть
Иль отступить, иль много
Пахать, и фарт ловить,
И всё равно не выиграть
Иль выиграть, но с трудом,
Точней – победу вырвать
В бою неравном том.
Стыд, благородство, совесть
Средь плебса не в чести,
Нахрап, обман и подлость –
Их к статусу пути.
И мир, он не поможет,
Знай, миру всё равно,
Кто бьёт кого и гложет,
И что кому дано.
Найди же в реализме
Свой стиль и ремесло,
Чтоб на галёрку жизни
Тебя не занесло.
Разумность, хладнокровье,
Хороший вкус – комплект,
Что сохранит здоровье,
Демпфируя* эффект
От коллективных мнений,
Невзгод, дурных команд,
Насмешек, осуждений,
Сжимающих талант.
Понять пораньше надо,
Что жизнь – она твоя,
И что есть зло, что благо
Конкретно для тебя.
Коль выбрал ты в дилемме
Путь автора-творца,
Готовься все проблемы
От своего лица
Решать, и не бояться
Упасть и проиграть,
А также, может статься,
И первенство принять.
Поверхностные мысли
Создателю чужды́;
Дела со здравым смыслом
Ему дают плоды.


* Сглаживать, амортизировать; от нем. dämpfer – глушитель, амортизатор

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