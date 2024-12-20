Константин Березин и Grannik. Негатив, Австрия. Часть 1.

30.04.2019 я получил отказ в предоставлении политического убежища в Австрии.

Подпись: для директора Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища реферал нуZбаумер.

В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима.

В подобной же ситуации оказались иностранцы, вставшие на защиту Украины и политические беженцы из России, открыто выступившие против путинской власти.

Я благодарю Константина Александровича Березина за то, что он не забывает о моей ситуации и о ситуации в которой оказалась масса беженцев из России.