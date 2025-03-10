BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Germany to Eliminate Coal by 2035! A Game-Changer for Renewable Energy!
19 views • 6 months ago

A Alemanha acaba de anunciar um plano ambicioso para eliminação do carvão até 2035, antecipando a meta de 2038! Essa iniciativa ousada faz parte da luta global contra as mudanças climáticas e tem como objetivo promover fontes de energia renováveis. Veja como a Alemanha está liderando o caminho na transição energética e o impacto dessa decisão no futuro.


📢 Queremos continuar trazendo notícias relevantes para você! Mas precisamos da sua ajuda. Siga-nos e apoie o canal! 🙌

📰 Clique no botão de inscrição ou “+ Seguir” aqui no perfil, no círculo com o logotipo do Work News, para ficar por dentro das novidades! 🚀


#Alemanha, #TransiçãoEnergética, #EliminaçãoFaseDoCarvão, #EnergiaRenovável, #MudançaClimática, #FuturoVerde, #Plano2035, #EnergiaLimpa, #Notícias, #Tendências, #Viral, #Análise, #Economia, #Política, #Internacional, #EventosAtuais, #Mercado, #Geopolítica, #Tendências, #FYP, #Análise

