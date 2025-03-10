Germany to Eliminate Coal by 2035! A Game-Changer for Renewable Energy!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
A Alemanha acaba de anunciar um plano ambicioso para eliminação do carvão até 2035, antecipando a meta de 2038! Essa iniciativa ousada faz parte da luta global contra as mudanças climáticas e tem como objetivo promover fontes de energia renováveis. Veja como a Alemanha está liderando o caminho na transição energética e o impacto dessa decisão no futuro.
