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'ILLEGALS NOW ARMED AT BORDER WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
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218 views • 07/15/2023

YOU BETTER HAVE ARMED PROTECTION! NOW THAT ILLEGALS HAVE WEAPONS AND CRAY JOE BIDEN IS SHIPPING THEM ALL OVER AMERICA. YOU MAY WAKE UP IN THE MIDDLE OF THE NIGHT AND BE CONFRONTED WITH AN ARMED ILLEGAL. OUR GOVERNMENT HAS GONE INSANE NOW USING ILLEGALS TO ELIMINATE AMERICANS. WAIT AND SEE WHAT'S COMING IN THE VERY NEAR FUTURE. ESPECIALLY SINCE THE CORRUPT LEGAL (ILLEGAL) SYSTEM IS PROTECTING FAGS AND ILLEGALS. CIVIL WAR IS COMING TO AMERICA EVEN IF YOU DON'T BELIEVE IT. SADLY WHEN THE AMERICAN PEOPLE WAKEUP IT WILL BE TOO LATE TO SAVE YOUR FRIENDS, FAMILY AND LOVED ONES. THIS POOR RANGER BETTER SELL OUT AND MOVE NORTH! THERE'S NO HOPE FOR AMERICANS LIKE HER ANYMORE...WAKEUP! 

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