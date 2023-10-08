BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

'FREE SPEECH BEING ATTACKED IN NATIONAL PARKS WAKEUP!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
63 views • 10/08/2023

I'M A RETIRED PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER AND THIS FASCIST AGENDA BLEW MY MIND. THE U.N. CONTROLS ALL THE NATIONAL PARKS IN AMERICA! THIS IS THE END OF FREE AND OPEN PHOTOGRAPHING AND VIDEO RECORDING OF ANYTHING IN AMERICA ANYMORE. DO YOU FEEL THE FREE SPEECH NUSE TIGHTENING AROUND YOUR KNECK NOW! IF STUPID AMERICANS CONTINUE TO WATCH SENSELESS ENTERTAINMENT YOU GET WHAT YOU DESERVE WHEN THE INSANE PEOPLE RUNNING AMERICA SEND THEIR PAID HENCHMEN AND WOMEN TO DRAG YOU OFF TO A FEMA CONCENTRATION CAMP IN THE VERY NEAR FUTURE. AMERICA IS NOW THE NEW NAZU GERMANY. HUMANS BACK THEN IN GERMANY WAS DUMB AS HELL AND THE AMERICANS TODAY ARE JUST AS DAMN STUPID...WAKEUP OR BE MURDERED...

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy