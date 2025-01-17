© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 111.
Читает Автор.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Вопрос о храме «Спас на крови».
02:58 — Могут ли души, находящиеся на Астральном, Ментальном, Эфирном, Каузальном, Духовном, Мире Огненного Духа (и т.д.), разсчитывать на Помощь Матери Мира.
03:52 — Что представляет из себя высшее эго?
05:47 — Можно ли без лишений осознать и понять то, к чему Устремляет Маха-Кали человека?
07:11 — Как возпринимать всё без изкажений? Как убрать блоки и всевозможные энергетические раковины?
08:31 — Вопрос об обличении.
09:25 — Если человек избавится от смартфона, осознав его пагубное влияние, может ли он возстановиться как личность, очистив душу и сознание?
11:10 — Для чего личность совершает падение?
11:39 — Только женская прирада способна впитать и трансформировать негатив?
12:36 — Обязана ли жена обезпечивать и заботиться о муже, идущем путём адхармы?
13:17 — Какую РАсу определяет синий Лепесток? Это РАса орионцев? Если да, как её можно разпознать в нашем веке?
13:45 — В пророческих катренах Нострадамуса есть слова: «Высокие горы ждут Новой Софии»… Что из себя представляют Эти горы?
12:16 — Каких размеров должна достичь Звезда, чтобы мы, человеки, это Поняли, или это Идёт речь о Духовной Структуре Матери Мира, Вочеловечившейся на земле?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
