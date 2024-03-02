Обращение к украинским медиа (видео, которое забанил ублюдочный ютуб)

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Текст:

Юрий Нестеренко Обращение к украинским медиа Ведущие приличных СМИ, Владельцы сайтов и каналов! Гоните русских "либералов" Прочь, бога ради, черт возьми! Гоните этот наглый сброд С их самомнением обвальным, С их унтерфюрером Навальным По прозвищу "Небутерброд"; С их Ходорковским, что готов Стрелять по людям на Кавказе, Чтоб им не дать ни в коем разе Из русских вырваться оков; С их Пушкиным - они горды Любителем "давить поляков", И этот принцип одинаков У всех кумиров их орды; С их тухлой песней про народ, Что сроду не был виноватым И был бы украинцам братом, Да злобный путин не дает! А кто расстреливал детей, Пытал, насиловал и грабил? Кто воплотил резню без правил И лично множит счет смертей? Кто этим хвастает жене, Звоня домой из Украины? Чьим матерям плевать на сына, Плененного в чужой стране? И кто так воевал ВСЕГДА? Кто строил тюрьмы? Вел допросы? Кто пишет оды и доносы - Наверно, лично путин, да? Кто голосует за войну С две тысячи восьмого года - И кто такого, гм, народа Отмыть пытается вину? Пускай же русский либерал, Коль русский люд ему так дорог, Из всех нью-йорков и майорок Пиздует нахуй за Урал! [Цензурный вариант: Обратно валит за Урал!] Пусть там доказывают всем На собственном своем примере (Да будет каждому по вере!), Что русские - не зло совсем, Свергают путина с утра (Ну если зло - один лишь путин, Переворот совсем не труден - Народ поддержит на ура?), Но прежде, чем отбыть в Тагил (Или куда-там - в Чебоксары?), Пусть отдадут все гонорары Для украинских Збройних Сил. А всех из них, кто не таков, Чтоб данной следовать программе - Пинками гнать к такой-то маме, И не жалеть при том пинков! 10 апреля 2022