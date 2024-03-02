© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Обращение к украинским медиа (видео, которое забанил ублюдочный ютуб)
Follow
0
Download MP3
Share
Report
220 views • 03/02/2024
Мой сайт http://yun.complife.info/
Веблог https://yury-nesterenko.dreamwidth.org
Поддержите мое творчество:
BMC (постоянная подписка и разовые пожертвования)
Patreon
Zelle - для адреса [email protected] (без комиссии, но нужен аккаунт в американском банке)
Wise для: Номер счета 7010141420; Код банка(Routing Number) 031100649; Банк Discover Bank; Имя George Right
Paypal - для адреса [email protected]
Криптовалюты :
BTC 14ozyVuh2myB1Nxqz2wVQ2vfXtgd8mP7ov
ETH 0x311b5964C36098CCe66885cb373A727D2B7Bd840
Текст:
Юрий Нестеренко Обращение к украинским медиа Ведущие приличных СМИ, Владельцы сайтов и каналов! Гоните русских "либералов" Прочь, бога ради, черт возьми! Гоните этот наглый сброд С их самомнением обвальным, С их унтерфюрером Навальным По прозвищу "Небутерброд"; С их Ходорковским, что готов Стрелять по людям на Кавказе, Чтоб им не дать ни в коем разе Из русских вырваться оков; С их Пушкиным - они горды Любителем "давить поляков", И этот принцип одинаков У всех кумиров их орды; С их тухлой песней про народ, Что сроду не был виноватым И был бы украинцам братом, Да злобный путин не дает! А кто расстреливал детей, Пытал, насиловал и грабил? Кто воплотил резню без правил И лично множит счет смертей? Кто этим хвастает жене, Звоня домой из Украины? Чьим матерям плевать на сына, Плененного в чужой стране? И кто так воевал ВСЕГДА? Кто строил тюрьмы? Вел допросы? Кто пишет оды и доносы - Наверно, лично путин, да? Кто голосует за войну С две тысячи восьмого года - И кто такого, гм, народа Отмыть пытается вину? Пускай же русский либерал, Коль русский люд ему так дорог, Из всех нью-йорков и майорок Пиздует нахуй за Урал! [Цензурный вариант: Обратно валит за Урал!] Пусть там доказывают всем На собственном своем примере (Да будет каждому по вере!), Что русские - не зло совсем, Свергают путина с утра (Ну если зло - один лишь путин, Переворот совсем не труден - Народ поддержит на ура?), Но прежде, чем отбыть в Тагил (Или куда-там - в Чебоксары?), Пусть отдадут все гонорары Для украинских Збройних Сил. А всех из них, кто не таков, Чтоб данной следовать программе - Пинками гнать к такой-то маме, И не жалеть при том пинков! 10 апреля 2022
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.