Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ (Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION) https://bit.ly/3XRvfPj — Скачайте Архив Сайта по ссылке https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (255 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет)!

Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 137.

Читает Автор.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/EeubZcPjoEU

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-137

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Вопрос о татуировках.

02:34 — Зависимость – это внутренняя манипуляция сознанием?

03:18 — Души, которые находятся в ментальной войне, – и реально (физически) находятся в войне?

03:57 — Бесплатно – понятие, внедрённое с низших миров?

04:55 — Что значит не быть токсичным?

06:22 — Мятеж Люциферы — это ОтРАжение Мятежа Софии?

07:48 — Существуют ли 11,12,13 и т.д. уровни Сознания?

08:12 — Можно ли ставить знак равенства между титаническими и демоническими энергиями?

10:42 — Строение атома аналогично строению планетарных систем?

14:31 — Гравитация удерживает воду?

