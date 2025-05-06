BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Prediksi Inter vs Barcelona: Siapa ke Final Liga Champions 2025?🔥 | Leg 2 UCL Semifinal
newsplusglobe
newsplusglobe
8 followers
4 views • 4 months ago

Prediksi Inter vs Barcelona: Siapa ke Final Liga Champions 2025?🔥 | Leg 2 UCL Semifinal

https://newsplusglobe.com/

Description:

🔥 Prediksi Inter Milan vs Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions 2025!

Setelah hasil imbang 3-3 di leg pertama, siapa yang akan melaju ke FINAL?

Lautaro Martínez kembali, Lamine Yamal on fire — duel panas di San Siro akan jadi penentu segalanya!

Tonton analisa taktik, kabar pemain, dan prediksi skor hanya di News Plus Globe.


📅 Jadwal: Rabu, 7 Mei 2025

🏟️ Venue: San Siro, Milan

🎯 Prediksi Skor: Inter 2-1 Barcelona


💬 Tulis prediksimu di komentar dan dukung tim favoritmu!


🔔 Jangan lupa LIKE, SUBSCRIBE & AKTIFKAN LONCENG untuk update Liga Champions!


🔖 Hashtags:

#IntervsBarcelona #LigaChampions2025 #UCLSemifinal #PrediksiUCL #InterMilan #Barcelona #LamineYamal #LautaroMartinez #SanSiro #NewsPlusGlobe

Keywords
barcelonainter milan vs barcelonabarcelona vs inter milaninter milan vs barcelona 2025live inter milan vs barcelona leg 2jadwal inter milan vs barcelona leg 2inter vs barcelona leg keduafull match inter vs barcelonaliga champions inter vs barcelonaucl inter milan vs barcelonabarcelona vs interinter vs barca leg 2prediksi inter milan vs barcelonaprediksi bacelona vs interinter vs barca champions leaguepreview barcelona vs inter milan
