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SECRET AIR FORCE BASE EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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53 views • 07/14/2023

MY BROTHER WAS STATIONED AT WRIGHT PATTERSON IN THE LATE 1960'S. WHEN WE WERE TALKING ONE TIME I ASKED HIM WHAT WENT ON THERE CONCERNING ALIENS AND HE TOLD ME HE WASN'T ALLOWED TO TALK ABOUT IT UNDER A DEATH THREAT. ISANE! THAT WAS OVER 50 YEARS AGO AND HE'S STILL AFRAID TO TALK ABOUT IT. OUR GOVERNMENT IS A WICKED ENTITY THAT'S DESTROYED AMERICA. NOW IT'S DANGEROUS TO SPEAK OUT AGAINST THE GOVERNMENT BECAUSE THEIR ASSASSINATION ARM THE CIA WILL MURDER YOU SPEAK OUT. FREEDOM IS JUST ANOTHER WORD FOR NOTHING LEFT TO LOOSE AS JANIS JOPLIN SANG ABOUT. TRUTHERS AND CHRISTIANS ARE NOW SLATED FOR DESTRUCTION NOW. THIS PROVES SATAN HAS TOTALLY CONSUMED AMERICA. BY THE END OF 2023 AMERICA WILL BE A SHALL OF ITSELF. THE ALIEN DISCLOSURE WILL BE A FAKE INVASION THE WAY THINGS ARE PLAYING OUT. I HOPE YOU'RE UNDER THE DIVINE PROTECTION OF ALMIGHTY GOD. OTHERWISE YOU'RE SLATED FOR DEATH IN THE NEAR FUTURE...WAKEUP!

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