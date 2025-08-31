BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Strategia della manipolazione di massa 07 ottobre 2019
I miei video prima di adesso
I miei video prima di adesso
63 views • 3 weeks ago

Dal canale di Jorge Guerra https://youtu.be/S6WopozPR4M


AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull


INDICE ALFABETICO https://www.tinelli.eu/indici/indici.html


https://www.tinelli.eu


2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo


Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists


My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103



✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.


Per supportare il canale PayPal.Me/DinoTinelli

religione chiesa potere jorge guerra
