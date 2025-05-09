BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
THE PATENTS PROVE ALL YOU HEAR ABOUT COVID 19 IS BULLSHIT
TREASURE OF THE SUN
TREASURE OF THE SUN
262 followers
1
188 views • 4 months ago

EVEN THE KNOW IT ALL BRAIN ALEX JONES, POLITICIANS, SO CALLED EXPERTS, EVERYONE IS JUST SPREADING LIES. THESE PATENTS ARE REAL. THEY TELL THE REAL FACTS. COVID 19 CAME FROM FRANCE, INSTITUTE PASTEUR PHARMA. DR. FREDERIC TANGY IS THE FATHER OF COVID 19. IT WAS MADE AS A DEPOPULATION WEAPON, A TOOL OF THE NEW WORLD ORDER

Keywords
deceptionjesussatanmexicomarxistjewsnwozionistfalseflagcommievaxresetlbgtq
