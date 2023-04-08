22. Лирик + Физик = Результат

Лирик:

Ну, не технарь я, так сказать!

Но, то не повод прозябать,

Забыв о жизни, о пути,

Который надлежит пройти.

Ну не моё считать цифири,

И строить формул дружный ряд,

Мне вдохновение по лире –

Такой уж жребий в этом мире –

Как юной моднице наряд!





Физик:

А мне ж нейдёт литература:

Хоть проза, хоть стихи… Не то!

Нужна мне чёткая структура

С ответом верным на все сто.

С тобою, грация науки,

С тобою, гений чисел, я

Свой путь земного бытия

Пройду, презрев сонета звуки!





Результат:

Кому чего… и каждый в доле,

И склонность менее иль боле

К конкретным практикам дана.

Но вроде матрицы она –

Преобразуется по мере

Познанья истины вещей,

Желаньем дать отпор химере

Миражных эго и клещей

Невежественно-наносного,

Что тормозит прогресс души.

Пускай для вас всё будет ново,

Так изучайте же в тиши

Творения Мегель Сервета,

Курчатова и Ламетри,

И хрестоматии поэтов

От Пушкина до Саути́.

Практичность, нужность разных сфер

Познается, и единенье

Их – приведёт к развитью мер,

Ведущих в целом к просветленью!