BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

24. 12-2-2024 MOTION TO ADDRESS TWO MONITORING SYSTEMS (cc)
Free Reverend Kurt Benshoof
Free Reverend Kurt Benshoof
5 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
26 views • 6 months ago

SENTINEL ADDRESSING COURT WITH KING CO. EHD REPRESENTATIVE (2:08)
SENTINEL ADDRESSING COURT (2:08)
COURT ADDRESSING TO KING CO MONITOR REPRESENTIVE
KING CO EHD REPRESENTATIVE ADDRESSING COURT
CITY ADDRESSING MONITORING ISSUE WITH TWO SYSTEMS
PARTIES ADDRESSING FOR DF TO BE MONITORED BY KING CO EHD.
COURT ADDRESSING TO PARTIES IF KING COUNTY CASE GETS DISMISSED WILL SMC GET NOTIFIED OF
DISMISSAL
COURT ADDRESSING MONITORING - COURT STRIKES EHM MONITORING WITH SMC - SMC WILL
MONITOR KING COUNTY EHD
SENTINEL ADDRESSING TO COURT TO GIVE EXCLUSION ZONES FROM SMC TO KING COUNTY EHD TO
USE.
COURT STRIKES SMC EHM AND SENT TO KING CO
TO EXPLAND EXCLUSION ZONES WITH INFORMATION RECEIVED FROM SENTINEL SMC TO KING COUNTY
EHD

Keywords
house arrestreleased on bail2 ankle moniters
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy