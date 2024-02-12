24. 12-2-2024 MOTION TO ADDRESS TWO MONITORING SYSTEMS (cc)

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SENTINEL ADDRESSING COURT WITH KING CO. EHD REPRESENTATIVE (2:08)
SENTINEL ADDRESSING COURT (2:08)
COURT ADDRESSING TO KING CO MONITOR REPRESENTIVE
KING CO EHD REPRESENTATIVE ADDRESSING COURT
CITY ADDRESSING MONITORING ISSUE WITH TWO SYSTEMS
PARTIES ADDRESSING FOR DF TO BE MONITORED BY KING CO EHD.
COURT ADDRESSING TO PARTIES IF KING COUNTY CASE GETS DISMISSED WILL SMC GET NOTIFIED OF
DISMISSAL
COURT ADDRESSING MONITORING - COURT STRIKES EHM MONITORING WITH SMC - SMC WILL
MONITOR KING COUNTY EHD
SENTINEL ADDRESSING TO COURT TO GIVE EXCLUSION ZONES FROM SMC TO KING COUNTY EHD TO
USE.
COURT STRIKES SMC EHM AND SENT TO KING CO
TO EXPLAND EXCLUSION ZONES WITH INFORMATION RECEIVED FROM SENTINEL SMC TO KING COUNTY
EHD