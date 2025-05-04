Το διευθυντήριο και η Ευρώπη του Κουντενχόβε Καλλέργη. 2-5-2025

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση του, ξεσκεπάζει τη σκοτεινή πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή διαμορφώνεται από το άτυπο διευθυντήριο – ένα αόρατο κονκλάβιο που υπαγορεύει πολιτικές μακριά από τη βούληση των Εθνών. Υπεύθυνο για τον διωγμό του Εθνικισμού, την υποταγή της Δικαιοσύνης και τη σαρωτική αποεθνικοποίηση της ηπείρου μας.





Το διευθυντήριο αυτό ακολουθεί πιστά το σχέδιο του πνευματικού αρχιτέκτονα της σύγχρονης Ευρώπης, Κουντενχόβε Καλλέργη, και το όραμά του για μια ήπειρο χωρίς εθνική ταυτότητα, χωρίς ρίζες, χωρίς Ιστορία. Την ίδια στιγμή που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλά για τις "αξίες της Ιουδαϊκής Ευρώπης", εμείς αναφωνούμε: η μόνη λύση τα Εθνικιστικά κινήματα ανά τα Έθνη.





ΖΗΤΩ το Έθνος!