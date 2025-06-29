C'est officiel. Le Sénat américain a déclaré aujourd'hui : "Corona est un mensonge ! "Les médias dissimulent la vérité. Les entreprises pharmaceutiques, les entreprises technologiques, les conglomérats médiatiques, l'OMS et les autres traîtres devront rendre des comptes.

Deux vidéos, une en français, une en anglais.

Two videos, one in French, one in English.



