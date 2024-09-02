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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 2024 ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΣ https://ugetube.com/watch/xx17HucbCUPYko6 , https://rumble.com/v5ddslp-european-vaccination-card-for-covidvaccines-of-death-dictatorship.html .
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2024 Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ 82.171 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ 2022 ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ...
Ξεκινά από αύριο το πρόγραμμα της ευρωπαϊκής κάρτας εμβολιασμού – Πιστοποιητικό για όλους τους εμβολιασμένους.
Σε πέντε χώρες μεταξύ αυτών και η Ελλάδα
01.09.2024 | 16:57
ΠΗΓΗ: https://www.pronews.gr/ygeia/ksekina-apo-ayrio-to-programma-tis-eyropaikis-kartas-emvoliasmou-pistopoiitiko-gia-olous-tous-emvoliasmenous
Newsroom | email: [email protected]
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 666 («ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΕΛΠΙΖΩ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ») ΒΙΝΤΕΟ: https://rumble.com/v4rfesl-the-antichrist-world-zionist-state-666.html , https://www.brighteon.com/65782567-d628-458b-82f4-68c8d2c87b23 , https://ugetube.com/watch/Dk3eJRznWDRV3VS .
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...»
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ...
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
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