Армагеддон. Пурим. Купальня Вифезда. Ангел Вод и Воды освобождения. Протокол школы Лиланда Джонса 23 февраля 2025 г.

Календарь Еноха на 2025 г. на русск

pdf https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1LuwVsMaBwCIllk-5kF_i62n7_jGHK-Bz/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/14IhRee23D4GegOo2UxyHAX43xPpHYwbr/view?usp=sharing





Календарь Еноха на 2025 г. на англ

версия от руки https://drive.google.com/file/d/10hMjtYl-EcaIL5p5Nys5-6smHYyABAL6/view

цифровая версия https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view





Календарь Еноха на 2024 г

русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar





ДОКУМЕНТ с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1f4mPCv1MoXIbaEKMW9LOaAoBSWb4nZ1M/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/13mmENzVdeYw8pQz46uf4uDNJctjNFm-B/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1A67D6l-XuLvu78upyGIqba7WiL3jzv8z/view?usp=sharing

АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://drive.google.com/file/d/1zDz1BOFiyjwpK8fcQOHrPpZst34ECTOz/view?usp=sharing





Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh





Фрагменты:





“Праздник Пурим (h6332. Pur, жребий) празднуется в течение 3 дней, в зависимости от местонахождения. В 9й главе Есфири мы видим различие между теми, кто находился во дворце в Сузах, и теми, кто был в других местах.

Есф 9:18 Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днём пиршества и веселья. 22 как таких дней, в которые Иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, и сетование — в день праздничный, — чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки (māna h4490 - часть, доля, жребий, участок) друг другу и подаяния бедным.

Есф 9:22 ABP Ибо в эти три дня [3 успокоились 1 2 Иудеи] от своих врагов. И месяц, в который всё обернулось для них, был месяц Адар: скорбь обратилась в радость, и сетование — в радостные дни, чтобы праздновать добрые дни свадебных (g1062. gamos) торжеств... (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/esther/9.htm)”





Мы видим слово “гамос“ в 19й главе Откровения, где говорится о Свадебном Ужине:

Откр 19:7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак (g1062. gamos) Агнца...

Откр 19:9 ... блаженны званые на брачную (g1062. gamos) вечерю Агнца.





Праздновал ли Христос Пурим? В 5й главе Евангелия от Иоанна мы видим, что Христос праздновал Пурим. Мы видим Христа у купальни Вифезда в Иерусалиме, исцеляющего человека в субботний день (а Пурим празднуется в субботу), что говорит о воскресении. Воскресение относится к 144 тысячам (Откр 14:1-5, Откр 7:4-8) и к Есфири





Вифезда = “дом милости“ или “текущая вода” (https://www.blueletterbible.org/lexicon/g964/kjv/tr/0-1/)





Ин 5:4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в неё по возмущении воды, тот выздоравливал…





Это ангел вод, стоящий во Внутреннем Дворе!

Откр 16:5 И услышал я Ангела вод...





Мы находим Ангела Вод также в 47й главе Иезекииля, где он измеряет глубину потока, исходящего от Храма.

Иез 47:3 ABP И был выходящий (g1841 ēxodos) человек (“человек исхода”)… (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/ezekiel/47.htm)





Пурим — это также прообраз Армагеддона (и мы это видим в 9й главе Есфири).

15-й день 12-го месяца упоминается в Иез 32:17!

Иез 33:10 ABP Наши заблуждения и наши беззаконные дела на нас, и в них мы таем (g5080. tékó), и как же нам тогда жить? (https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5080/kjv/tr/0-1/)

Таем - g5080. tékó τήκω – расплавить, сделать жидким, таять. Это слово говорит о радиации от ядерного взрыва.”





См. также:



- про хромых, слепых, больных - первых гостей на Свадебном Ужине

в видео Лиланда Великая Жатва Великого Множества

https://youtu.be/VEGAFS9q7Tc?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=554





- про Пурим и 15-й день 12-го месяца

см. на 17:05 в видео Лиланда

Зверь получает власть на 42 месяца

https://youtu.be/8U3kNIaczLw?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1025

и Аман — Антихрист 10 сыновей — 10 рогов зверя

https://youtu.be/e6rhNLk1OB0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1848





Схемы

Временная шкала Царя (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

Временная шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/