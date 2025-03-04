BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Армагеддон. Пурим. Купальня Вифезда. Ангел Вод и Воды освобождения. Протокол школы Лиланда Джонса 23 февраля 2025 г.
Neba Luch
Neba Luch
68 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
8 views • 6 months ago

Календарь Еноха на 2025 г. на русск

pdf https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1LuwVsMaBwCIllk-5kF_i62n7_jGHK-Bz/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/14IhRee23D4GegOo2UxyHAX43xPpHYwbr/view?usp=sharing


Календарь Еноха на 2025 г. на англ

версия от руки https://drive.google.com/file/d/10hMjtYl-EcaIL5p5Nys5-6smHYyABAL6/view

цифровая версия https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view


Календарь Еноха на 2024 г

русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


ДОКУМЕНТ  с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1f4mPCv1MoXIbaEKMW9LOaAoBSWb4nZ1M/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/13mmENzVdeYw8pQz46uf4uDNJctjNFm-B/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1A67D6l-XuLvu78upyGIqba7WiL3jzv8z/view?usp=sharing

АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://drive.google.com/file/d/1zDz1BOFiyjwpK8fcQOHrPpZst34ECTOz/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты:


“Праздник Пурим (h6332. Pur, жребий) празднуется в течение 3 дней, в зависимости от местонахождения. В 9й главе Есфири мы видим различие между теми, кто находился во дворце в Сузах, и теми, кто был в других местах.

Есф 9:18 Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днём пиршества и веселья. 22 как таких дней, в которые Иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, и сетование — в день праздничный, — чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки (māna h4490 - часть, доля, жребий, участок) друг другу и подаяния бедным.

Есф 9:22 ABP Ибо в эти три дня [3 успокоились 1 2 Иудеи] от своих врагов. И месяц, в который всё обернулось для них, был месяц Адар: скорбь обратилась в радость, и сетование — в радостные дни, чтобы праздновать добрые дни свадебных (g1062. gamos) торжеств... (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/esther/9.htm)”


Мы видим слово “гамос“ в 19й главе Откровения, где говорится о Свадебном Ужине:

Откр 19:7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак (g1062. gamos) Агнца...

Откр 19:9 ... блаженны званые на брачную (g1062. gamos) вечерю Агнца.


Праздновал ли Христос Пурим? В 5й главе Евангелия от Иоанна мы видим, что Христос праздновал Пурим. Мы видим Христа у купальни Вифезда в Иерусалиме, исцеляющего человека в субботний день (а Пурим празднуется в субботу), что говорит о воскресении. Воскресение относится к 144 тысячам (Откр 14:1-5, Откр 7:4-8) и к Есфири


Вифезда = “дом милости“ или “текущая вода” (https://www.blueletterbible.org/lexicon/g964/kjv/tr/0-1/)


Ин 5:4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в неё по возмущении воды, тот выздоравливал…


Это ангел вод, стоящий во Внутреннем Дворе!

Откр 16:5 И услышал я Ангела вод...


Мы находим Ангела Вод также в 47й главе Иезекииля, где он измеряет глубину потока, исходящего от Храма.

Иез 47:3 ABP И был выходящий (g1841 ēxodos) человек (“человек исхода”)… (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/ezekiel/47.htm)


Пурим — это также прообраз Армагеддона (и мы это видим в 9й главе Есфири).

15-й день 12-го месяца упоминается в Иез 32:17!

Иез 33:10 ABP Наши заблуждения и наши беззаконные дела на нас, и в них мы таем (g5080. tékó), и как же нам тогда жить? (https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5080/kjv/tr/0-1/)

Таем - g5080. tékó τήκω – расплавить, сделать жидким, таять. Это слово говорит о радиации от ядерного взрыва.”


См. также:

- про хромых, слепых, больных - первых гостей  на Свадебном Ужине

в видео Лиланда Великая Жатва Великого Множества

https://youtu.be/VEGAFS9q7Tc?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=554


- про Пурим и 15-й день 12-го месяца

см. на 17:05 в видео Лиланда

Зверь получает власть на 42 месяца

https://youtu.be/8U3kNIaczLw?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1025

и Аман — Антихрист 10 сыновей — 10 рогов зверя

https://youtu.be/e6rhNLk1OB0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1848


Схемы

Временная шкала Царя (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

Временная шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/

Keywords
armageddonpurimneba luchiisus hristosleeland jonesvtoroe prishestvie iisusa hristakniga esfirivoskresenieyadernaya voynakogda purimkupalnya vifezdaiscelenie v subbotuvody osvodojdeniyaangel vod32 glava iezekiilyayadernyi vzryv
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy