Армагеддон. Пурим. Купальня Вифезда. Ангел Вод и Воды освобождения. Протокол школы Лиланда Джонса 23 февраля 2025 г.

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Календарь Еноха на 2025 г. на русск
pdf https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1LuwVsMaBwCIllk-5kF_i62n7_jGHK-Bz/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/14IhRee23D4GegOo2UxyHAX43xPpHYwbr/view?usp=sharing
Календарь Еноха на 2025 г. на англ
версия от руки https://drive.google.com/file/d/10hMjtYl-EcaIL5p5Nys5-6smHYyABAL6/view
цифровая версия https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view
Календарь Еноха на 2024 г
русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1f4mPCv1MoXIbaEKMW9LOaAoBSWb4nZ1M/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/13mmENzVdeYw8pQz46uf4uDNJctjNFm-B/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1A67D6l-XuLvu78upyGIqba7WiL3jzv8z/view?usp=sharing
АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://drive.google.com/file/d/1zDz1BOFiyjwpK8fcQOHrPpZst34ECTOz/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты:
“Праздник Пурим (h6332. Pur, жребий) празднуется в течение 3 дней, в зависимости от местонахождения. В 9й главе Есфири мы видим различие между теми, кто находился во дворце в Сузах, и теми, кто был в других местах.
Есф 9:18 Иудеи же, которые в Сузах, собирались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днём пиршества и веселья. 22 как таких дней, в которые Иудеи сделались покойны от врагов своих, и как такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, и сетование — в день праздничный, — чтобы сделали их днями пиршества и веселья, посылая подарки (māna h4490 - часть, доля, жребий, участок) друг другу и подаяния бедным.
Есф 9:22 ABP Ибо в эти три дня [3 успокоились 1 2 Иудеи] от своих врагов. И месяц, в который всё обернулось для них, был месяц Адар: скорбь обратилась в радость, и сетование — в радостные дни, чтобы праздновать добрые дни свадебных (g1062. gamos) торжеств... (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/esther/9.htm)”
Мы видим слово “гамос“ в 19й главе Откровения, где говорится о Свадебном Ужине:
Откр 19:7 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак (g1062. gamos) Агнца...
Откр 19:9 ... блаженны званые на брачную (g1062. gamos) вечерю Агнца.
Праздновал ли Христос Пурим? В 5й главе Евангелия от Иоанна мы видим, что Христос праздновал Пурим. Мы видим Христа у купальни Вифезда в Иерусалиме, исцеляющего человека в субботний день (а Пурим празднуется в субботу), что говорит о воскресении. Воскресение относится к 144 тысячам (Откр 14:1-5, Откр 7:4-8) и к Есфири
Вифезда = “дом милости“ или “текущая вода” (https://www.blueletterbible.org/lexicon/g964/kjv/tr/0-1/)
Ин 5:4 ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в неё по возмущении воды, тот выздоравливал…
Это ангел вод, стоящий во Внутреннем Дворе!
Откр 16:5 И услышал я Ангела вод...
Мы находим Ангела Вод также в 47й главе Иезекииля, где он измеряет глубину потока, исходящего от Храма.
Иез 47:3 ABP И был выходящий (g1841 ēxodos) человек (“человек исхода”)… (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/ezekiel/47.htm)
Пурим — это также прообраз Армагеддона (и мы это видим в 9й главе Есфири).
15-й день 12-го месяца упоминается в Иез 32:17!
Иез 33:10 ABP Наши заблуждения и наши беззаконные дела на нас, и в них мы таем (g5080. tékó), и как же нам тогда жить? (https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5080/kjv/tr/0-1/)
Таем - g5080. tékó τήκω – расплавить, сделать жидким, таять. Это слово говорит о радиации от ядерного взрыва.”
См. также:
- про хромых, слепых, больных - первых гостей на Свадебном Ужине
в видео Лиланда Великая Жатва Великого Множества
https://youtu.be/VEGAFS9q7Tc?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=554
- про Пурим и 15-й день 12-го месяца
см. на 17:05 в видео Лиланда
Зверь получает власть на 42 месяца
https://youtu.be/8U3kNIaczLw?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1025
и Аман — Антихрист 10 сыновей — 10 рогов зверя
https://youtu.be/e6rhNLk1OB0?list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&t=1848
Схемы
Временная шкала Царя (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83
Временная шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj