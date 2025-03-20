BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

π. Θεόδωρος Ζήσης, Θέματα πολιτικής και εκκλησιαστικής επικαιρότητος (Μάρτιος 2025)
etangelo
etangelo
74 followers
Follow
2
Download MP3
Share
Report
6 views • 6 months ago

" Ἡ ἐκκλησιαστική ἡγεσία δειλή καί δουλική ἀπέναντι στούς πολιτικούς". Τήν Κυριακή, 16 Μαρτίου (Β΄ Νηστειῶν) 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) παρουσίασε καί ἐσχολίασε ἕξι "Θέματα πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος". Ὁ π. Θεόδωρος ἐσχολίασε τά ἑξῆς θέματα: 1. Ὁ ἐπανεκλεγείς Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. Ντόναλντ Τράμπ. Θετικές ἀλλαγές σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. 2. Ὁ ἀποθανών Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος. Οἰκουμενιστής καί Ἅγιος ; (!) 3. Ἡ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τόν Τίμιο Σταυρό ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης. 4. Βλάσφημες ἀπεικονίσεις στήν Ἐθνική Πινακοθήκη. Ἐπαινετή ἐνέργεια Βουλευτῆ. 5. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας πέρυσι καί ἐφέτος. Γιατί ἄλλαξε στάση ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔναντι τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Σοδομονόμου ; 6. Ἡ βλάσφημη κυβέρνηση Μητσοτάκη ἔχασε τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ καί τήν ἀνοχή τοῦ Θεοῦ. Γιά τόν προσφάτως ἀποθανόντα Μητροπολίτη τῆς Θεσσαλονίκης Ἄνθιμο, ὁ π. Θεόδωρος εἶπε ὅτι τώρα εὑρίσκεται ὑπό τήν κρίση τοῦ Θεοῦ, τήν ἀδέκαστη καί ἀμερόληπτη. Ἔφυγε πάντως, κουβαλώντας μεταξύ ἄλλων καί ἕναν ἄδικο διωγμό ἐναντίον τοῦ μακαριστοῦ καί ἀειμνήστου π. Νικολάου Μανώλη, παναξίου Κληρικοῦ καί ὁμολογητοῦ τῆς Πίστεως, καί ἐναντίον τοῦ ἰδίου τοῦ π. Θεοδώρου. Μακάρι στήν ἀλάνθαστη ζυγαριά τοῦ Θεοῦ νά ὑπερισχύσουν τά θετικά του ἔργα καί νά τόν ἐλεήσει ὁ Θεός, μολονότι οἱ ἀστοχίες σέ θέματα Πίστεως βαρύνουν ἀρνητικά τό ζύγι· διότι, ὅπως λέγει ὁ προκάτοχός του στόν Θρόνο τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ μεγαλύτερος Θεολόγος τῆς δεύτερης μ.Χ. χιλιετίας καί μέγας ἀντίπαλος τοῦ Παπισμοῦ, ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (1296-1359), ἡ παραμικρή παρέκκλιση σέ θέματα Πίστεως ὑπολογίζεται ὡς μεγάλη καί ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια τῆς σωτηρίας: "Οὐ μικρόν ἐν τοῖς περί Θεοῦ τό παραμικρόν" (Λόγος ἀποδεικτικός πρῶτος περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Πρόλογος, ΕΠΕ 1,70).

Keywords
godchristreligiongreeceorthodoxy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Comments
Comments for this video have been disabled.
Related videos

No related videos yet.

More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy