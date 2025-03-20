π. Θεόδωρος Ζήσης, Θέματα πολιτικής και εκκλησιαστικής επικαιρότητος (Μάρτιος 2025)

" Ἡ ἐκκλησιαστική ἡγεσία δειλή καί δουλική ἀπέναντι στούς πολιτικούς". Τήν Κυριακή, 16 Μαρτίου (Β΄ Νηστειῶν) 2025, ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3) καί στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00) παρουσίασε καί ἐσχολίασε ἕξι "Θέματα πολιτικῆς καί ἐκκλησιαστικῆς ἐπικαιρότητος". Ὁ π. Θεόδωρος ἐσχολίασε τά ἑξῆς θέματα: 1. Ὁ ἐπανεκλεγείς Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. Ντόναλντ Τράμπ. Θετικές ἀλλαγές σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο. 2. Ὁ ἀποθανών Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας Ἀναστάσιος. Οἰκουμενιστής καί Ἅγιος ; (!) 3. Ἡ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου γιά τόν Τίμιο Σταυρό ὄπισθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης. 4. Βλάσφημες ἀπεικονίσεις στήν Ἐθνική Πινακοθήκη. Ἐπαινετή ἐνέργεια Βουλευτῆ. 5. Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας πέρυσι καί ἐφέτος. Γιατί ἄλλαξε στάση ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔναντι τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Σοδομονόμου ; 6. Ἡ βλάσφημη κυβέρνηση Μητσοτάκη ἔχασε τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ καί τήν ἀνοχή τοῦ Θεοῦ. Γιά τόν προσφάτως ἀποθανόντα Μητροπολίτη τῆς Θεσσαλονίκης Ἄνθιμο, ὁ π. Θεόδωρος εἶπε ὅτι τώρα εὑρίσκεται ὑπό τήν κρίση τοῦ Θεοῦ, τήν ἀδέκαστη καί ἀμερόληπτη. Ἔφυγε πάντως, κουβαλώντας μεταξύ ἄλλων καί ἕναν ἄδικο διωγμό ἐναντίον τοῦ μακαριστοῦ καί ἀειμνήστου π. Νικολάου Μανώλη, παναξίου Κληρικοῦ καί ὁμολογητοῦ τῆς Πίστεως, καί ἐναντίον τοῦ ἰδίου τοῦ π. Θεοδώρου. Μακάρι στήν ἀλάνθαστη ζυγαριά τοῦ Θεοῦ νά ὑπερισχύσουν τά θετικά του ἔργα καί νά τόν ἐλεήσει ὁ Θεός, μολονότι οἱ ἀστοχίες σέ θέματα Πίστεως βαρύνουν ἀρνητικά τό ζύγι· διότι, ὅπως λέγει ὁ προκάτοχός του στόν Θρόνο τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ μεγαλύτερος Θεολόγος τῆς δεύτερης μ.Χ. χιλιετίας καί μέγας ἀντίπαλος τοῦ Παπισμοῦ, ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς (1296-1359), ἡ παραμικρή παρέκκλιση σέ θέματα Πίστεως ὑπολογίζεται ὡς μεγάλη καί ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια τῆς σωτηρίας: "Οὐ μικρόν ἐν τοῖς περί Θεοῦ τό παραμικρόν" (Λόγος ἀποδεικτικός πρῶτος περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, Πρόλογος, ΕΠΕ 1,70).