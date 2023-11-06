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'DIFFERENCE AR-15 & ASSULT RIFLE!
EARTH SHAKING NEWS
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90 views • 11/06/2023

THIS DOESN'T MATTER BECAUSE OUR NAZI GOVERNMENT WANTS ALL YOUR GUNS SO THEY CAN DRAG YOU AND YOUR FAMILY TO A FEMA CAMP AND DISAPPEARED. IT'S INSANE OUR CORRUPT LEGAL (ILLEGAL) SYSTEM PROTECTS CRIMINALS AND JAILS INNOCENT CITIZENS NOW. THIS PROVES COMMY GOVERNMENT WANTS TO ELIMINATE ALL AMERICANS AND MAKE THE ILLEGAL COMMUNISTS FLOODING INTO AMERICA THE NEW CITIZENS. HELL! CAN'T YOU SEE THAT? TH SPORTS ARENAS ARE STILL FILLED WITH DUMB STUPID AMERICANS! THE COUNTRY IS BEING STOLEN AND THEY DON'T GIVE A DAMN. I DON'T FEEL SORRY FOR THESE FOOLS WHEN EVIL ARRIVES AT THEIR DOOR AT 3AM AND THEY'RE MURDERED. I HOPE YOUR'RE NOT ONE OF THESE STUPID FOOLS...

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