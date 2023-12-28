Экономика, которая работает для тебя

Экономика Созидательного общества — это МЕГАПРИВИЛЕГИИ для каждого жителя планеты:
✨ ББД (безусловный базовый доход) в эквиваленте 10 000 $ на человека каждый месяц
✨ Бесплатное жильё не менее 60 кв. м на человека
✨ Бесплатная качественная медицина и образование
✨ Бесплатная электроэнергия, вода и тепло
✨ Отсутствие кредитов и налогов
Как создать такие условия для каждого человека на планете? Как изменить мировую экономику, чтобы она служила людям? В какие сроки это можно реализовать?
Об этом вы узнаете из видеоролика.
22 апреля 2023 года началась новая эпоха Человеческого Возрождения!
🌍 Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Выход есть» с синхронным переводом на 150 языков:
https://creativesociety.com/ru/global...
🌍 Форум на русском языке: https://www.youtube.com/live/vmcXo1iC...
➡️ 8 Основ Созидательного общества:
https://creativesociety.com/ru/8-osno...
➡️ Передача «Климатический цербер»:
• Климатический цербер
➡️ Официальный ресурс Международного проекта «Созидательное общество»: https://creativesociety.com/ru
➡️ Присоединиться к команде волонтёров проекта «Созидательное общество»:
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#СозидательноеОбщество #ГлобальныйКризис #ВыходЕсть #НоваяЭкономика #ЛичныйДоход
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