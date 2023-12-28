Экономика, которая работает для тебя

Экономика Созидательного общества — это МЕГАПРИВИЛЕГИИ для каждого жителя планеты:





✨ ББД (безусловный базовый доход) в эквиваленте 10 000 $ на человека каждый месяц





✨ Бесплатное жильё не менее 60 кв. м на человека





✨ Бесплатная качественная медицина и образование





✨ Бесплатная электроэнергия, вода и тепло





✨ Отсутствие кредитов и налогов





Как создать такие условия для каждого человека на планете? Как изменить мировую экономику, чтобы она служила людям? В какие сроки это можно реализовать?





Об этом вы узнаете из видеоролика.





22 апреля 2023 года началась новая эпоха Человеческого Возрождения!





🌍 Международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Выход есть» с синхронным переводом на 150 языков:

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🌍 Форум на русском языке: https://www.youtube.com/live/vmcXo1iC...









➡️ 8 Основ Созидательного общества:

https://creativesociety.com/ru/8-osno...





➡️ Передача «Климатический цербер»:





• Климатический цербер





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