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'WARNING PURIFY WATER OTHERWISE YOU'LL DIE!
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
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185 views • 11/15/2023

FOR DECADES OUR CORRUPT GOVERNMENT AND HUGE CORPORATIONS HAVE BEEN DUMPING TOXIC CHEMICALS INTO OUR DRINKING WATER!  WHILE BRAINDEAD AMERICANS ARE FILLING SPORTS ARENAS AND ENTERTAINMENT VENUES, THE SATANIC ELITE ARE DESTROYING AMERICA. AMERICANS ARE MORE DUMBED DOWN TODAY THAN EVER BEFORE. OUR FASCIST GOVERNMENT DECLARED WAR ON LAW ABIDING AMERICANS LONG AGO AND FEW PEOPLE WOKEUP. NOT IT'S TO LATE TO SAVE AMERICA. I HOPE YOU'RE PREPPING AND GETTING READY TO FIGHT FOR YOUR VERY LIFE. THE ONLY WAY OUT OF THE SHEER HELL COMING IS TO FIGHT THESE EVIL BASTARDS. CRIME IS EXPLODING SO WAKEUP OR BE PREPARED TO MEET YOUR MAKER...THE END OF AMERICA IS RAPIDLY APPROACHING NOW...

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