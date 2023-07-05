BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

THIS WILL MAKE YOU MAD AS HELL!-
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
166 views • 07/05/2023

AMERICA IS INSANE! MILLIONS OF ILLEGALS FLOODING INTO AMERICA WHILE MILLIONS OF AMERICAN CITIZENS ARE LIVING ON THE STREETS OF AMERICA RIGHT NOW. IN L.A. IT'S ESTIMATED 75,000 ARE ON THE STREETS NOW. OF COURSE THE NUMBERS ARE ALWAYS DEFLATED. AMAZING! ILLEGALS LIVING IN 4 STAR HOTELS WHILE COUNTLESS VETERANS ARE ON THE STREETS NOW. THIS PROVES AMERICA DOESN'T GIVE A DAMN ABOUT VETERANS. IT MAKES ME MD AS HELL WHEN I HAVE TO REPORT ON THINGS LIKE THIS. MY WIFE AND I ARE DISABLED VIETNAM ERA VETERANS AND WE SERVED TO PROTECT ILLEGALS FREE SPEECH! THE MAJORITY AREN'T FAMILY'S BUT FIGHTING AGE MEN. THEY WILL BE ARMED AND WILL BE COMING AFTER ALL AMERICANS WHEN THE STOCK MARKET COLLAPSES NOT LONG FROM NOW. YOU BETTER HAVE PERSONAL PROTECTION OR YOUR GOOD AS DEAD WHEN ALL HELL BREAKS LOOSE IN AMERICA...WAKEUP!

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy