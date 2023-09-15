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'REPORTER GETS JAIL FOR FREE SPEECH!
EARTH SHAKING NEWS
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89 views • 09/15/2023

YOU BETTER BE TERRIFIED FROM THIS POINT FORWARD. ALL YOUR THOUGHTS, ACTIONS AND WORDS WILL BE HELD AGAINST YOU NOW. AMERICA HAS BECOME HITLERS FOURTH REICH SO BEWARE. IT'S CLEAR BY THE END OF 2023 LAW ABIDING CITIZENS WILL BE THROWN INTO JAIL IF HE OR SHE DOESN'T CONFORM TO THE SATANIC NEW WORLD ORDER. I BELIEVE THE INTERNET WILL BE BLOCKED FOR PATRIOTS AND CHRISTIANS IN SHORT ORDER. IT'S CLEAR DEMONIC ENTITIES CONTROL AMERICA AND HELL ON EARTH HAS ARRIVED. THE BIBLE WARNS BELIEVERS IN YESHUA/JESUS WILL BE HUNTED DOWN AND MURDERED NOW THAT HUMANITY HAS ENTERED THE WICKD TRIBULATION. MY DAYS ARE NOW NUMBERED ON THE INTERNET LIKE MY FELLOW TRUTHERS. HOPEFULLY THE LORD WILL REMOVE US FROM THIS WICKED EARTH BEFORE MUCH LONGER. BESIDES! WHO IN THE HELL WANTS TO LIVE IN A WORLD WHERE RAPE AND MURDER ARE LEGAL! YOU BETTER WAKEUP! THE DARK FORCES OF EVIL ARE NOW COMING AFTER EVERYONE NOW...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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