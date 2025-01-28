Era il 2013 - Perché l'intero sistema bancario è una truffa? 28 Gennaio 2025

Dino Tinelli 258 followers Follow 2 Share Add to... Download MP3 Share Report

62 views • 7 months ago

Video originale https://youtu.be/hYzX3YZoMrs?si=pouDKLG2Fl-XWD4d Libri Dino Tinelli https://www.amazon.it/s?i=stripbooks&rh=p_27%3ADino+Tinelli&ref=dp_byline_sr_book_1

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli o IBAN Bancario IT60D0306967684577775313172 intestato a Luca Falcioni

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html 1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus 2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette. ✔NOTA SUPPLEMENTARE Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo. Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate. Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza. Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.





Keywords politicareligionechiesadenaropoterebanche

Show More