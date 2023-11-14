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'EXCELLENT JOHN BARBOUR DISCUSSION ON THE JFK MURDER COVERUP!.
EARTH SHAKING NEWS
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26 views • 11/14/2023

IT'S AMAZING THE CIA AND OUR NAZI GOVERNMENT IS STILL COVERING UP THE JFK ASSASSINATION. IT'S TIME THIS FASCIST GOVERNMENT BE HELD ACCOUNTABLE FOR THE BRUTAL MUDER OF PRESIDENT KENNEDY. I'M POSTING THIS JFK VIDEOS FOR A DOCUMENT RECORD FOR THE FUTURE WHEN ONE DAY THE GOVERNMENT WILL BE HELD ACCOUNTABLE FOR THE MURDERS OF JFK, RFK, JFK JR., MLK AND THE HUNDREDS OF WITNESSES THE CIA HAVE MURDERED TO KEEP THEIR VICIOUS CRIMES HIDDEN. DON'T THINK FOR ONE MINUTE THESE EVIL MONSTERS GO UNPUNISHED. WHEN THEY DRAW THEIR LAST BREATH, THOSE WHO'VE DIED ARE SENT DIRECTLY TO THE PITS OF HELL. LBJ SAID HE FEARED HE WAS GOING TO HELL DAYS BEFORE THIS EVIL BASTARD DIED. KARMA IS HELL TO PAY...WAKEUP!

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