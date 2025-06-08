BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Qurbani Ke Gosht Ki Fazeelat | By Qari Muhammad Ansar Nawaz Saeedi | Eid ul Adha Bayan
Qurbani Ke Gosht Ki Fazeelat | By Qari Muhammad Ansar Nawaz Saeedi | Eid ul Adha Bayan

https://darulquranalsaeedia.com/

https://jamiasaeediadarulquran.com/

Qurbani sirf aik ibadat hi nahi, balkay ek azeem sunnat hai jo Hazrat Ibrahim علیہ السلام ki yaad ko taza karti hai.


Is video mein Qari Muhammad Ansar Nawaz Saeedi Sahib, Muhtamim Aala Jamia Saeedia Darul Quran, ne Qurbani ke gosht ki fazeelat, uske taqseem ke adaab aur is amal ki ahmiyat ko roohani aur ilmi andaaz mein bayaan farmaya hai.


🕋 Is Eid-ul-Adha, samjhiye Qurbani ke asal maqsad ko aur hasil kijiye Allah ki raza.


🎧 Is pur asar bayan ko zaroor dekhein, like karein, share karein aur channel ko subscribe karein.


📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran Multan


🏷️ Tags:

Qurbani 2025, Eid ul Adha Bayan, Qurbani ke Gosht ka Taqseem, Qari Ansar Nawaz Saeedi, Jamia Saeedia Darul Quran, Islamic Bayan, Eid ul Azha, Sunnat e Ibrahimi, Qurbani ka Maqsad, Qurbani ki Fazilat


🔖 Hashtags:

#QurbaniKeGoshtKiFazilat #QariAnsarNawazSaeedi #EidUlAdhaBayan #Qurbani2025 #SunnatEIbrahimi #JamiaSaeediaDarulQuran #IslamicReminder #EidKaPaigham #QurbaniKaMaqsad #SaleheenIslamic #IslamicBayanaat #MultanEvents

jamia saeedia darul quranqurbani 2025eid ul adha bayanqurbani ke gosht ka taqseemqari ansar nawaz saeediislamic bayaneid ul azhasunnat e ibrahimiqurbani ka maqsadqurbani ki fazilat
