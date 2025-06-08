© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Qurbani Ke Gosht Ki Fazeelat | By Qari Muhammad Ansar Nawaz Saeedi | Eid ul Adha Bayan
Qurbani sirf aik ibadat hi nahi, balkay ek azeem sunnat hai jo Hazrat Ibrahim علیہ السلام ki yaad ko taza karti hai.
Is video mein Qari Muhammad Ansar Nawaz Saeedi Sahib, Muhtamim Aala Jamia Saeedia Darul Quran, ne Qurbani ke gosht ki fazeelat, uske taqseem ke adaab aur is amal ki ahmiyat ko roohani aur ilmi andaaz mein bayaan farmaya hai.
🕋 Is Eid-ul-Adha, samjhiye Qurbani ke asal maqsad ko aur hasil kijiye Allah ki raza.
🎧 Is pur asar bayan ko zaroor dekhein, like karein, share karein aur channel ko subscribe karein.
📍 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran Multan
