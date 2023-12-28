Эта технология изменит мир навсегда | Секрет репликатора наконец раскрыт

А вы знаете, как превратить пластиковую бутылку в бутерброд, футболку или телефон?
В Созидательном обществе у каждой семьи появятся 2 новых прибора: утилизатор и репликатор. С их помощью мы сможем перерабатывать мусор и генерировать любые вещи: от изысканной еды до высокотехнологичных гаджетов. Ведь все материальные объекты состоят из одних и тех же элементов, главное — расположить их в правильной комбинации.
Уже сегодня люди умеют изготавливать напитки из молекул, печатая их на 3D-принтерах! Изготовление еды в репликаторах — уже давно не фантастика, а всего лишь следующий технологический шаг.
Однако такой прогресс возможен лишь в том случае, если мы изменим нынешний потребительский формат общества на созидательный и построим счастливый мир, который не стыдно будет передать нашим детям и внукам.
Присоединяйтесь! Проект «Созидательное общество» открыт для всех!
📍 Узнайте больше о перспективах человечества 12 ноября 2022 года на Международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» с переводом на 150 языков мира: https://creativesociety.com/ru/global...
🌍 YouTube-трансляция форума на русском языке:
• Глобальный кризис. Наше спасение в ед...
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🌍 Твоё будущее в Созидательном обществе:
• Твоё будущее в Созидательном обществе
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#СозидательноеОбщество #ГлобальныйКризис #репликатор #утилизатор #БудущееЧеловечества
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