Эта технология изменит мир навсегда | Секрет репликатора наконец раскрыт

А вы знаете, как превратить пластиковую бутылку в бутерброд, футболку или телефон?

В Созидательном обществе у каждой семьи появятся 2 новых прибора: утилизатор и репликатор. С их помощью мы сможем перерабатывать мусор и генерировать любые вещи: от изысканной еды до высокотехнологичных гаджетов. Ведь все материальные объекты состоят из одних и тех же элементов, главное — расположить их в правильной комбинации.

Уже сегодня люди умеют изготавливать напитки из молекул, печатая их на 3D-принтерах! Изготовление еды в репликаторах — уже давно не фантастика, а всего лишь следующий технологический шаг.

Однако такой прогресс возможен лишь в том случае, если мы изменим нынешний потребительский формат общества на созидательный и построим счастливый мир, который не стыдно будет передать нашим детям и внукам.

Присоединяйтесь! Проект «Созидательное общество» открыт для всех!

📍 Узнайте больше о перспективах человечества 12 ноября 2022 года на Международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Наше спасение в единении» с переводом на 150 языков мира: https://creativesociety.com/ru/global...

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• Глобальный кризис. Наше спасение в ед...

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