Rosario francés | Costa Sur Puerto Rico

Los rosarios franceses se tocaban en el sur y se cantaban en creole. Herencia del caribe francés y posiblemente de idiomas Mandé de los mandingas. Fano Irizarry [Ponce] presentó temas de la cultura sureña en estilo "costumbrista".







