Hans Trooper dénonce un vieux jaloux envieu, qui est l'instigateur de toute le harcèlement, 103 views

To the moderators ; my videos are about me, and about culture and life, so even if you change the category of my videos, to another category, I will change the category of my video, right back to the appropriate category, which is the category of Culture and Life.







En janvier 2018, quand j'ai recu ce courriel de Maurice Tessier, un courriel extrêmement haineux, de menteries et d'injures, totalement gratuit, sans réel provocation de ma part, et je ne lui avait jamais parlé avant.





En 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, je n'avais pas encore fait le lien, entre les jeunes voyoux qui me harcelent, et ce vieux jaloux envieu enragé, et je ne pensais pas qu'il y avait un lien entre ce Maurice Tessier, et ses jeunes voyoux. Mais maintenant je n'ai aucun doute, qu'il y a un lien, de près ou de loin, mais il y a un lien.





Et j'ai toujours sû, dès 2016, qu'il y avaient plusieurs personnes derrière le harcèlement, dont je suis victime, depuis septembre 2016, des attaques de gang de jeunes de 13 à 19 ans, qui garochent des grosses roches sur ma porte d'appartement, ou dans la vitre de mon salon, ou sinon qui lancent de toutes leurs forces un gros bac vert de vidange vide, sur ma porte d'appartement très tôt le matin, plusieurs fois, et plusieurs autres méfaits, du traitage de noms, ''tapette'' ''cave'', etc, provenant de plusieurs jeunes, et aussi des gros cri d'enragé provenant de gros jaloux envieux dans leurs pick-up truck, quand je marche dans le village.





Je sais maintenant que le vieux Maurice Tessier a toute instigué, et qu'il est en lien avec des jeunes entre 13 et 35 ans, et que dès le début du harcèlement, en septembre 2016, qu'il y avait une coordination, et des attaques calculées, et orchestrés, surtout le soir, les vendredis soirs et les samedi soirs surtout, quand les jeunes étaient sur le coin du dollaratout, sinon de la bibliothèque.





Aussi je mentionne souvent qu'il est gai, mais en réalité c'est un straight, qui est réellement gai, et laid, alors il ne pogne pas dans le milieu des gais, et ca le met hors de lui, il rage jours et nuits, alors quand il m'a vu, il a faite une grosse crise de rage de jalousie et d'envi.





Ce Maurice Tessier s'est donné la mission, de me harceler, pour chercher à me démolir, mais tout ce qu'il a fait, et qu'il fera, c'est de me rendre plus fort que jamais, et il ne me démolira jamais, c'est moi qui va le démolir complètement, si il ne cesse pas immédiatement son cyber-harcèlement, et ses campagnes de multiples vidéos, de fausses représentations, à propos de moi.





Cet enragé de Maurice Tessier, avec les jeunes de 16 à 30 ans qu'il paye, pour faire des vidéos de complètes fausses représentations, de Hans Trooper moi, sur plusieurs canals Bitchute, et sur deux canals sur Youtube, avec ses menteries, et ses images de gros personnages, ou de drag queens, ou il met mon nom en titre dans ses vidéos, qui n'ont absolument aucun rapport avec moi, en fait je suis tout le contraire de ses personnages.





Commentaire écrit par moi ; Hans Trooper





Hans Trooper 2018 tous droits réservés. ©